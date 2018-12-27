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На фасаде пензенской картинной галереи смонтирована подсветка

13:02 | 27.12.2018 | Культура

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Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Архитектурная подсветка впервые смонтирована на фасаде здания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого в Пензе, которое построено в 1910–1912 годах в стиле модерн.

На фасаде пензенской картинной галереи смонтирована подсветка

Фото: Диана Агишева

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор учреждения культуры Кирилл Застрожный, специалисты московской фирмы установили 50 светильников.

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«В этом году губернатор выделил нам 1 млн. 600 тыс. рублей на подсветку фасада самой галереи и губернаторского дома. […] Мы попали в программу подсветки фасадов всех зданий, выходящих на Спасский кафедральный собор, поскольку он тоже будет очень мощно подсвечен», — пояснил собеседник агентства.

Кирилл Застрожный выразил мнение, что подсветка с помощью прожекторов, закрепленных не на самом здании, не позволила бы достичь нужного эффекта.

«Все это сделано по генеральному проекту так же, как подсвечен «Эрмитаж» и другие выдающиеся архитектурные памятники мирового значения, поэтому тут, в провинции, давайте уже впереди столичных законов и принципов не бежать. Прекрасно все сделано — вот мое мнение. Кому-то, может быть, не понравится», — добавил директор картинной галереи.

Кирилл Застрожный уточнил, что еще около 40 светильников устанавливают на фасаде второго корпуса галереи — губернаторского дома.

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