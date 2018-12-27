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Шесть пензенских мероприятий вошли в топ-200 лучших событий года

17:30 | 27.12.2018 | Культура

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Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Шесть проводимых в Пензенской области мероприятий — фестивали «Jazz May», «Хорошие люди», «Канитель», «Хопер», а также «Тихвинская ярмарка» и купринский литературный праздник — вошли в топ-200 лучших событий года, по версии портала Eventsinrussia.com, созданного по инициативе министерства культуры России и Федерального агентства по туризму.

Шесть пензенских мероприятий вошли в топ-200 лучших событий года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году всего было подано 2,5 тыс. заявок из 74 регионов.

Отбор лучших событий проводился в три этапа.

Первые были определены по итогам национальной премии в области событийного туризма.

Вторым этапом стало народное голосование, проходившее с 6 по 14 декабря. По его итогам в число лучших были вручены фестивали «Хорошие люди» и «Хопер», а также «Тихвинская ярмарка».

На завершающем этапе проводилась экспертная оценка по ряду критериев, в числе которых оригинальность, масштабность, массовость и другие. В этом туре звание лучших заслужили еще три пензенских события — «Jazz May», «Канитель» и купринский праздник.

События из топ-200 получат информационную поддержку. Сведения о них будут распространяться среди туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также в национальных офисах Visit Russia за рубежом.

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