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Пензенское реготделение РГО запустило сайт о жизни соотечественников за границей

10:22 | 31.12.2018 | Культура

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Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Русского географического общества запустило сайт «Культурная мозаика современного мира», посвященный экспедициям по изучению жизни этнических русских и русскоговорящих, проживающих за рубежом.

Пензенское реготделение РГО запустило сайт о жизни соотечественников за границей

Фото: Rgo-etnomir.ru

В разделе «Новости» освещается текущая работа в рамках проекта по исследованию жизни соотечественников за рубежом. Также представлены разделы «Публикации» и «Интервью», где размещаются статьи участников экспедиций.

На портале намечено публиковать анонсы мероприятий, статьи участников и заинтересованных пользователей, фотогалереи и видеоматериалы.

«В перспективе сайт будет информировать о самобытной культуре этнических русских и русскоговорящих, проживающих не только за рубежом, но и на территории России с целью сохранения и популяризации культурного наследия коренных народов РФ», — сообщил ИА «PenzaNews» президент медиа-клуба «45 меридиан» пензенского областного отделения РГО Олег Ткачев.

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