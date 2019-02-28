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В Пензе пройдет выставка художницы, расписавшей шторы для областной библиотеки

10:50 | 28.02.2019 | Культура

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Персональная выставка члена Союза художников РФ, преподавателя пензенского художественного училища имени К.А. Савицого Марии Корольковой начнет свою работу в губернаторском доме в предстоящую пятницу, 1 марта.

В Пензе пройдет выставка художницы, расписавшей шторы для областной библиотеки

Фото: Penza.gallery

Выставка получила название «И путешествие чашки чая».

Экспозиция включает в себя живопись, графику и работы, выполненные в технике батик. В частности, посетители смогут увидеть триптих «Ночью», «В саду», «Сумерки», выполненный в серых тонах, а также многоцветные картины «Вечерний чай», «Цветущая ветка» и «Натюрморт с грушами».

Работы Марии Корольковой знакомы посетителям пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, где в оконных проемах в качестве штор размещены ее работы в технике батик. Кроме того, в буфете учреждения размещено 25 ее полотен на тему «Праздник в городе», 16 работ — в зале имени В.О. Ключевского, в два раза больше — в зале имени В.Г. Белинского, сообщается на сайте картинной галереи.

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