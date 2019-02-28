В Пензе пройдет выставка художницы, расписавшей шторы для областной библиотеки Культура

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Персональная выставка члена Союза художников РФ, преподавателя пензенского художественного училища имени К.А. Савицого Марии Корольковой начнет свою работу в губернаторском доме в предстоящую пятницу, 1 марта.

Фото: Penza.gallery

Выставка получила название «И путешествие чашки чая».

Экспозиция включает в себя живопись, графику и работы, выполненные в технике батик. В частности, посетители смогут увидеть триптих «Ночью», «В саду», «Сумерки», выполненный в серых тонах, а также многоцветные картины «Вечерний чай», «Цветущая ветка» и «Натюрморт с грушами».

Работы Марии Корольковой знакомы посетителям пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, где в оконных проемах в качестве штор размещены ее работы в технике батик. Кроме того, в буфете учреждения размещено 25 ее полотен на тему «Праздник в городе», 16 работ — в зале имени В.О. Ключевского, в два раза больше — в зале имени В.Г. Белинского, сообщается на сайте картинной галереи.