Пензенские библиотекари в Рязани обсудят реализацию проекта «Культура» Культура

Рязань, 28 февраля 2019. PenzaNews. Пензенская делегация примет участие в межрегиональном круглом столе «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура», который состоится в рязанской областной универсальной научной библиотеке (РОУНБ) в предстоящую пятницу, 1 марта.

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Как сообщается на сайте пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, делегацию возглавит директор учреждения Марина Осипова.

Согласно информационному письму, модераторами круглого стола станут генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и директор РОУНБ Наталья Гришина.

Темами обсуждения станут модернизация муниципальных библиотек, формирование единого информационного пространства регионов, своевременное и ритмичное комплектование фондов, популяризация местного туристского продукта.

Также внимание участников круглого стола будет уделено роли библиотек для развития творческой активности молодежи, организации интеллектуального досуга, формирования здорового образа жизни, профориентации, развития волонтерского движения, межнационального общения и взаимодействия с НКО.