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Пензенский исполнитель выступил на шоу «Песни»

11:49 | 03.03.2019 | Культура

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Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Пензенский исполнитель, гитарист, автор песен и музыки, лидер группы «Хорев не кактус» Миша Хорев принял участие в кастинге второго сезона шоу «Песни» на телеканале «ТНТ».

Пензенский исполнитель выступил на шоу «Песни». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его выступление включено в третий выпуск нового сезона телепередачи, который вышел в субботу, 2 марта. Перед выступлением молодого артиста был показан ролик с кадрами Пензы и краткое интервью музыканта. Исполнитель сказал, что пишет песни с семи лет и играет на гитаре с 14.

По словам Миши Хорева, он планировал участвовать в кастинге на прошлый сезон шоу и даже купил билеты, но поездку пришлось отменить из-за смерти отца.

Затем было показано само выступление. Пензенский артист исполнил песню «Олень», аккомпанируя себе на гитаре.

Основатель продюсерской компании «Black Star Incorporated» Тимати (Тимур Юнусов) и совладелец лейбла «Gazgolder» Баста (Василий Вакуленко), которые по итогам кастингов наберут артистов в свои команды для участия в проекте, отклонили кандидатуру, не дав ему допеть.

Тимати объяснил свое решение тем, что не видит представленное направление в рамках проекта в дальнейшем.

Баста отметил, что ему выступление Миши Хорева показалось одновременно похожим на группы «Сплин» и «Братья Грим», и назвал творчество неоригинальным.

Ведущий шоу, уроженец Пензы Павел Воля не согласился с ними, после чего Баста попросил певца исполнить еще одну песню. Он спел композицию «Дыши», и Василий Вакуленко изменил свое решение, допустив молодого артиста в следующий тур.

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