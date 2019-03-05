В Пензе отказались от идеи проведения масленичных гуляний на площади Ленина Культура

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Площадь имени В.И. Ленина в Пензе, которую предлагалось использовать для проведения народных гуляний на Масленицу, не будет задействована во время праздника. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«Она не войдет в праздник. Мы же […] согласовываем эти мероприятия еще с различными структурами, это вопрос безопасности еще, поэтому мы будем сжигать чучела на заранее обусловленных местах, которые обозначены в постановлении [администрации Пензы №152 от 4 февраля 2019 года] и к которым готовы службы», — пояснила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского во вторник, 5 марта.

Вера Фейгина уточнила, что основной площадкой народных гуляний на Масленицу станет ЦПКиО, но праздничные мероприятия пройдут и в его филиале — детском парке, а также в зоопарке и парке «Комсомольский».

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«Все площадки начнут работать с 12.00. Не останутся без внимания ни район ГПЗ, ни Ахуны, ни Монтажный — везде в учреждениях культуры и в некоторых учреждениях образования пройдут праздничные мероприятия», — сказала начальник управления культуры Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 февраля в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев предложил включить площадь имени В.И. Ленина в число мест проведения праздничных мероприятий на Масленицу.



Он выразил уверенность в том, что там можно организовать концертную программу и театрализованное представление.