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Пензенские ремесленники представили свои работы на выставке в Москве

17:11 | 05.03.2019 | Культура

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Москва, 5 марта 2019. PenzaNews. Ремесленники из Пензенской области представили коллективную экспозицию на XXVI выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019» в московском «Экспоцентре».

Пензенские ремесленники представили свои работы на выставке в Москве

Фото: Ckr58.ru

Они привезли в столицу изделия из дерева, золотное шитье, текстильную куклу, гончарные предметы обихода, сувениры, а также различные аксессуары из смолы, камня и войлока.

Как сообщается на сайте ООО «Центр кластерного развития», пензенская экспозиция организована с целью поддержки ремесленников и продвижения промыслов на российском и зарубежном рынках.

Кроме того, ожидается, что участие в мероприятии позволит мастерам обменяться опытом с единомышленниками из других регионов и повысить свою квалификацию.

XXVI выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019» начала работу 4 марта. Программа мероприятия рассчитана на пять дней.

Выставка объединила более 700 организаций, а также индивидуально работающих художников, мастеров и ремесленников из 40 регионов России.

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