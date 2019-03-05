Пензенские ремесленники представили свои работы на выставке в Москве Культура

Москва, 5 марта 2019. PenzaNews. Ремесленники из Пензенской области представили коллективную экспозицию на XXVI выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019» в московском «Экспоцентре».

Фото: Ckr58.ru

Они привезли в столицу изделия из дерева, золотное шитье, текстильную куклу, гончарные предметы обихода, сувениры, а также различные аксессуары из смолы, камня и войлока.

Как сообщается на сайте ООО «Центр кластерного развития», пензенская экспозиция организована с целью поддержки ремесленников и продвижения промыслов на российском и зарубежном рынках.

Кроме того, ожидается, что участие в мероприятии позволит мастерам обменяться опытом с единомышленниками из других регионов и повысить свою квалификацию.

XXVI выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019» начала работу 4 марта. Программа мероприятия рассчитана на пять дней.

Выставка объединила более 700 организаций, а также индивидуально работающих художников, мастеров и ремесленников из 40 регионов России.