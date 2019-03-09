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В пензенских «Тарханах» пройдет международный семинар «Лермонтов в переводах»

10:02 | 09.03.2019 | Культура

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Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Министерство культуры России и государственный музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области, объявили прием заявок на участие в международном семинаре «М.Ю. Лермонтов в переводах», приуроченном к 205-летию со дня рождения поэта.

В пензенских «Тарханах» пройдет международный семинар «Лермонтов в переводах». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках предполагается представить Михаила Лермонтова как переводчика, рассмотреть влияние его творчества на литературу разных народов, осветить историю и современное состояние переводов произведений поэта, проблемы и способы передачи художественных текстов, методику преподавания русской литературы в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно информационному письму, об участии в мероприятии рекомендовано сообщить до 1 мая.

Тезисы выступлений можно выслать по электронной почте до 1 июля, а окончательные материалы выступлений — к 1 ноября.

Сам семинар состоится в «Тарханах» 25–27 сентября.

По его итогам предполагается выпустить сборник работ.

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