Пензенским авторам помогут издать книги Культура

Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Прием заявок на издание книг пензенских авторов за счет регионального бюджета будет осуществляться по 25 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его ведет министерство культуры и туризма Пензенской области.

Как сообщается на сайте ведомства, в заявке следует указать краткую творческую биографию писателя, перечень наиболее значительных публикаций, контактные сведения, аннотацию и примерную стоимость издания 1 тыс. экземпляров книг.

Кроме того, необходимо приложить оригинал-макет в электронном виде и рецензию от члена Союза писателей России.

Заявки будет рассматривать экспертный совет, на основании решения которого планируется составить перечень книг пензенских писателей, рекомендованных к изданию в текущем году.