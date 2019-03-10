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Пензенским авторам помогут издать книги

14:08 | 10.03.2019 | Культура

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Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Прием заявок на издание книг пензенских авторов за счет регионального бюджета будет осуществляться по 25 марта.

Пензенским авторам помогут издать книги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его ведет министерство культуры и туризма Пензенской области.

Как сообщается на сайте ведомства, в заявке следует указать краткую творческую биографию писателя, перечень наиболее значительных публикаций, контактные сведения, аннотацию и примерную стоимость издания 1 тыс. экземпляров книг.

Кроме того, необходимо приложить оригинал-макет в электронном виде и рецензию от члена Союза писателей России.

Заявки будет рассматривать экспертный совет, на основании решения которого планируется составить перечень книг пензенских писателей, рекомендованных к изданию в текущем году.

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