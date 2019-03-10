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В Пензе 14 марта состоится презентация Тамалинского района

16:58 | 10.03.2019 | Культура

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Пенза, 10 марта 2019. PenzaNews. Презентация Тамалинского района будет организована в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в рамках областного смотра-конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край» в предстоящий четверг, 14 марта.

В Пензе 14 марта состоится презентация Тамалинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, сначала вниманию посетителей будет представлена выставка народно-художественных промыслов.

Затем на сцене в большом зале библиотеки выступят лучшие творческие коллективы и солисты Тамалинского района.

Мероприятие, призванное познакомить жителей Пензы с культурными традициями жителей разных уголков области, организовано совместно с домом народного творчества.

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