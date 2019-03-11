Сергей Пенкин подарил пензенской картинной галерее полотна начала XX века Культура

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Известный российский певец и композитор, уроженец Пензы Сергей Пенкин подарил местной картинной галерее полотна западноевропейских мастеров начала XX века.

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Свою малую родину артист посетил в минувшие выходные.

В субботу, 9 марта, он представил шоу «Сердце на осколки» в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского, а на следующий день побывал в картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Благодаря ему фонды учреждения пополнились картинами «Пейзаж» и «Венеция. Колодцы».

Сегодня, 10 марта 2019 года, ПКГ посетил известный певец, композитор и актёр Сергей Пенкин. Сергей Михайлович пополнил фонды пензенского музея уникальными полотнами: Д.Матев «Пейзаж» и Н.А.Бахман «Венеция. Колодцы». В скором времени работы займут достойное место в экспозиции. pic.twitter.com/LZGWp9fvqZ — Пензенская картинная галерея (@PenzaArt) March 10, 2019

Ожидается, что в скором времени картины займут достойное место в экспозиции.

В свою очередь директор учреждения Кирилл Застрожный вручил Сергею Пенкину благодарственное письмо и альбом «Пензенская картинная галерея».

После церемонии передачи полотен музыкант осмотрел выставку и сделал запись в книге отзывов.