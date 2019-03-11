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Сергей Пенкин подарил пензенской картинной галерее полотна начала XX века

08:50 | 11.03.2019 | Культура

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Известный российский певец и композитор, уроженец Пензы Сергей Пенкин подарил местной картинной галерее полотна западноевропейских мастеров начала XX века.

Сергей Пенкин подарил пензенской картинной галерее полотна начала XX века. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Свою малую родину артист посетил в минувшие выходные.

В субботу, 9 марта, он представил шоу «Сердце на осколки» в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского, а на следующий день побывал в картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Благодаря ему фонды учреждения пополнились картинами «Пейзаж» и «Венеция. Колодцы».

Ожидается, что в скором времени картины займут достойное место в экспозиции.

В свою очередь директор учреждения Кирилл Застрожный вручил Сергею Пенкину благодарственное письмо и альбом «Пензенская картинная галерея».

После церемонии передачи полотен музыкант осмотрел выставку и сделал запись в книге отзывов.

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