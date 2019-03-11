Сергей Пенкин подарил пензенской картинной галерее полотна начала XX века
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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Известный российский певец и композитор, уроженец Пензы Сергей Пенкин подарил местной картинной галерее полотна западноевропейских мастеров начала XX века.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Свою малую родину артист посетил в минувшие выходные.
В субботу, 9 марта, он представил шоу «Сердце на осколки» в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского, а на следующий день побывал в картинной галерее имени К.А. Савицкого.
Благодаря ему фонды учреждения пополнились картинами «Пейзаж» и «Венеция. Колодцы».
Ожидается, что в скором времени картины займут достойное место в экспозиции.
В свою очередь директор учреждения Кирилл Застрожный вручил Сергею Пенкину благодарственное письмо и альбом «Пензенская картинная галерея».
После церемонии передачи полотен музыкант осмотрел выставку и сделал запись в книге отзывов.