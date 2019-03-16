В экспозицию пензенской галереи возвращены отреставрированные картины
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Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Открытие выставки «Возвращение шедевров», на которой будут представлены известные картины после реставрации или экспонирования в другом музее, состоится в пензенской картинной галерее в предстоящую среду, 20 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Вместе с тем полотна уже возвращены на свои места в учреждении культуры.
После проведения профилактической реставрации в постоянную экспозицию вновь включена картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова». Также восстановлено надлежащее состояние пейзажа Станислава Жуковского «Июльская ночь».
Кроме того, в зале искусства конца XIX – начала XX века после экспонирования на выставке в Третьяковской галерее вновь представлены работы Архипа Куинджи, сообщается на сайте галереи.