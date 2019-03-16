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В экспозицию пензенской галереи возвращены отреставрированные картины

13:50 | 16.03.2019 | Культура

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Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Открытие выставки «Возвращение шедевров», на которой будут представлены известные картины после реставрации или экспонирования в другом музее, состоится в пензенской картинной галерее в предстоящую среду, 20 марта.

В экспозицию пензенской галереи возвращены отреставрированные картины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем полотна уже возвращены на свои места в учреждении культуры.

После проведения профилактической реставрации в постоянную экспозицию вновь включена картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова». Также восстановлено надлежащее состояние пейзажа Станислава Жуковского «Июльская ночь».

Кроме того, в зале искусства конца XIX – начала XX века после экспонирования на выставке в Третьяковской галерее вновь представлены работы Архипа Куинджи, сообщается на сайте галереи.

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