Юные пензенцы выступили на одной сцене с участниками проекта «Голос.Дети» Культура

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Победители вокального и танцевального конкурсов — «Super-Hit» и «Dance» — выступили на одной сцене с участниками проекта «Голос.Дети» в ходе гала-концерта «SuperДети Поколения М» в киноконцертном зале «Пенза».

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Жители города проявили живой интерес к мероприятию, вход на которое был бесплатным. В зале наблюдался аншлаг.

Перед сценой была организована танцевальная зона, которую заполнила молодежь. Многие зрители наблюдали за выступлениями артистов стоя на лестницах и в проходах между рядами в зале.

В отличие от многих концертов, на этом не было запрещено снимать происходящее. Наоборот артисты призывали делиться видео в соцсетях, что нашло отклик у молодой аудитории.

Первой песню исполнила участница телепроекта «Голос.Дети» Дарья Волосевич, а спустя несколько номеров слово для приветствия было предоставлено директору филиала МТС в Пензенской области Павлу Плясенко.

«Компания МТС не только делает быстрый интернет, но и проводит такие мероприятия, в которых вы можете участвовать онлайн и, как показывает практика, в оффлайн. Все, что нужно сделать — снять ролик, выложить его на сайт Pokolenie.mts.ru. Есть шанс выиграть конкурс и постоять на этой сцене», — пояснил он.

Также к присутствующим обратился заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который отметил, что еще никогда не видел в киноконцертном зале «Пенза» такого количества молодежи.

«От себя лично, от всех земляков хочу огромное спасибо сказать компании МТС за то, что впервые в истории Пензенского края такой замечательный концерт, такие талантливые дети приехали к нам в Пензу. И более того, хочу отметить, что 500 детей из Пензенской области приняли участие в этом проекте», — добавил он.

Затем за победу в номинации «Super-Hit» была награждена Анастасия Кормишина, а в категории «Dance» лучшей признана театр-студия современного танца «Воскресение».

Также в ходе концерта была отмечена Дарья Коростелева, которая заняла призовые места в обоих направлениях. Девушка поблагодарила за достигнутый успех своего педагога Юлию Гебель.

Анастасия Кормишина сольно исполнила композицию «Стрела», а после — вновь вышла на сцену уже с суперфиналисткой конкурса «Голос.Дети» Софией Федоровой. Свое творчество представила и студия «Воскресение».

В ходе концерта также выступили, в частности, артисты продюсерского центра «Эколь» Иван Харитонов и группа «Немодные».

Запоминающимися моментами шоу стали песни «Кукушка» и «Небо славян» в исполнении Дарьи Волосевич, клипы на которые набрали более 11 млн. просмотров на портале YouTube.

В завершающей части мероприятия несколько композиций исполнил дуэт Rauf & Faik, который тепло приняли пензенские зрители.

Завершилось шоу общей песней юных артистов.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Минкульта РФ.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных юных пациентов. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте, в группе в соцсети «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.