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В Пензе открыта выставка картин Татьяны Чагоровой

08:33 | 20.03.2019 | Культура

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Выставка картин заслуженного работника культуры России, преподавателя детской художественной школы №3 Татьяны Чагоровой «Эхо радостных мгновений» открыта в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого.

В Пензе открыта выставка картин Татьяны Чагоровой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Художница в течение многих лет работает в технике батик. Творчество Татьяны Чагоровой отличают плавные переходы цвета, разнообразие стилей и сюжетов, отражение традиций народов мира.

В экспозиции представлены новые работы, передающие впечатления о творческих поездках.

Украшением выставки стала инсталляция «Птицы» с использованием батика, фрагментов различных тканей и индийского сари. Кроме того, можно увидеть сюжетные композиции, натюрморты, пейзажи-воспоминания о Санкт-Петербурге, Венеции и Русском Севере.

Как сообщается на сайте училища, работы Татьяны Чагоровой экспонировались на международных, всероссийских, региональных и городских выставках. Она провела несколько персональных выставок в России и за рубежом.

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