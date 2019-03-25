Филипп Киркоров выступит в Пензе 19 апреля с новым шоу Культура

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Народный артист России, популярный эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров выступит на сцене киноконцертного зала «Пенза» в пятницу, 19 апреля.

Фото: Юрий Дровнин, Penzakoncert.ru

Он представит новое шоу «Я+R» – #ЦветНастроения», которое поставил режиссер знаменитого «Цирка дю Солей» Франко Драгоне. Под его же руководством ранее была подготовлена программа «Я».

По данным организаторов, в новом шоу будет задействована уникальная сцена-трансформер, специальное световое и звуковое оборудование, лифты, сотни костюмов, а также 80 человек персонала и экраны с 3D-графикой.

«Зритель вновь почувствует себя героем и участником фантастической музыкальной истории, составленной из новых и хорошо известных песен. Среди них — «Ты мое счастье», «Жестокая любовь», «Немного жаль», «Я за тебя умру» и, конечно же, «Цвет настроения синий». Это главный хит 2018 года», — отмечается в анонсе концерта.