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Филипп Киркоров выступит в Пензе 19 апреля с новым шоу

13:58 | 25.03.2019 | Культура

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Народный артист России, популярный эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров выступит на сцене киноконцертного зала «Пенза» в пятницу, 19 апреля.

Филипп Киркоров выступит в Пензе 19 апреля с новым шоу

Фото: Юрий Дровнин, Penzakoncert.ru

Он представит новое шоу «Я+R» – #ЦветНастроения», которое поставил режиссер знаменитого «Цирка дю Солей» Франко Драгоне. Под его же руководством ранее была подготовлена программа «Я».

По данным организаторов, в новом шоу будет задействована уникальная сцена-трансформер, специальное световое и звуковое оборудование, лифты, сотни костюмов, а также 80 человек персонала и экраны с 3D-графикой.

«Зритель вновь почувствует себя героем и участником фантастической музыкальной истории, составленной из новых и хорошо известных песен. Среди них — «Ты мое счастье», «Жестокая любовь», «Немного жаль», «Я за тебя умру» и, конечно же, «Цвет настроения синий». Это главный хит 2018 года», — отмечается в анонсе концерта.

Стоимость билетов на шоу Филиппа Киркорова, которые можно приобрести в кассе ККЗ «Пенза» и через интернет, варьируется от 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей.

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