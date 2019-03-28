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В пензенскую библиотеку поступили новые книги о советском искусстве

08:06 | 28.03.2019 | Культура

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Издания «Борис Иогансон. Московский союз художников. Взгляд из XXI века» и «Позднесоветское искусство России. Проблемы художественного творчества» стали доступны читателям пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенскую библиотеку поступили новые книги о советском искусстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом рассматриваются особенности художественной жизни в 1932–1962 годах через призму тридцатилетней истории московского союза художников. Рассказывается о создании мощного корпуса советского изобразительного искусства. Книга содержит много репродукций.

Второй труд представляет собой коллективную монографию, созданную на основе исследования анализа художественной жизни в СССР в 1960–1991 годах. В ней рассматривается несколько аспектов, например, официальная и неофициальная линии в изобразительном искусстве и проблемы творчества.

Книга содержит много цветных и черно-белых иллюстраций, в том числе уникальных документов и впервые публикуемых репродукций, сообщается на сайте учреждения культуры.

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