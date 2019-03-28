Лариса Яшина подарила библиотеке книгу-альбом о Пензенской области Культура

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Автор идеи и редактор-составитель книги-альбома о Пензенской области «Душою, кистью и пером», член Союза писателей России, поэтесса Лариса Яшина подарила новое издание библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В альбоме собраны стихи 145 пензенских авторов, в частности, Владимира Юракова, Валерия Сухова, Нины Богдашкиной, Александры Одриной, Михаила Кириллова, Вячеслава Филонова и Светланы Попеевой.

В альбоме собраны репродукции 106 картин 33 местных художников, в том числе Ильи Шадчнева, Дениса Санталова и Дениса Коробкова.

Издание разбито на главы об основании Пензы, военных годах, музеях, улицах, парках и скверах.