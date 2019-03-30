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Михаил Кокорин анонсировал фотовыставку к 20-летию «Старгорода»

12:15 | 30.03.2019 | Культура

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Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Художественный руководитель губернаторского ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин анонсировал фотовыставку, приуроченную к 20-летию коллектива, которое отмечается в 2019 году.

Михаил Кокорин анонсировал фотовыставку к 20-летию «Старгорода». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В преддверии нашего небольшого юбилея хотели запустить проект — фотовыставку «Ансамбль «Старгород» на сцене и не только», — написал музыкант на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Кокорин предложил всем желающим поделиться фотографиями из личного архива, на которых запечатлена жизнь коллектива.

По его словам, снимки планируется обнародовать на сайте «Старгорода» и в группах ансамбля в соцсетях.

«Наиболее яркие и интересные работы будут напечатаны и размещены на фотовыставке в октябре 2019 года, посвященной 20-летию ансамбля солистов «Старгород», — уточнил художественный руководитель коллектива.

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