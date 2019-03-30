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В пензенской библиотеке появилась книга, которую нельзя купить

13:49 | 30.03.2019 | Культура

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Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Книга «Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков», которая по условиям издателя — Российского фонда фундаментальных исследований — не предназначена для продажи, подарена пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской библиотеке появилась книга, которую нельзя купить. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она включает в себя исследование и каталог произведений иконописца, а также именной указатель авторов.

Кроме того, в издании можно найти сводку исторических сведений о храмах Вологды, из которых происходят иконы с авторскими подписями.

«Книга рассказывает о творчестве Ивана Григорьева Маркова — потомственного вологодского иконописца, единственного вологжанина, оставившего столь обширное наследие подписных и датированных произведений, что является достаточно редким случаем в русском церковном искусстве. Творчество Маркова дает яркое представление о доминирующем направлении вологодской иконописи первой четверти XVIII века», — отмечается на сайте библиотеки.

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