В пензенской библиотеке появилась книга, которую нельзя купить Культура

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Книга «Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков», которая по условиям издателя — Российского фонда фундаментальных исследований — не предназначена для продажи, подарена пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она включает в себя исследование и каталог произведений иконописца, а также именной указатель авторов.

Кроме того, в издании можно найти сводку исторических сведений о храмах Вологды, из которых происходят иконы с авторскими подписями.

«Книга рассказывает о творчестве Ивана Григорьева Маркова — потомственного вологодского иконописца, единственного вологжанина, оставившего столь обширное наследие подписных и датированных произведений, что является достаточно редким случаем в русском церковном искусстве. Творчество Маркова дает яркое представление о доминирующем направлении вологодской иконописи первой четверти XVIII века», — отмечается на сайте библиотеки.