Пензенский актер Василий Конопатин отмечает 70-летие Культура

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. 70 лет исполнилось заслуженному артисту России, актеру и режиссеру пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Василию Конопатину в среду, 3 апреля.

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Его хорошо знают и любят зрители разных поколений.

Василий Конопатин продолжает играть на сцене. Так, он предстает перед публикой в образе мудрого брата Лоренцо в шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» и скряги Жеронта в мольеровской комедии «Плутни Скапена».

Кроме того, после почти 5-летнего перерыва у Василия Конопатина появится новая актерская работа. Вскоре под руководством московского режиссера Валерия Маркина он начнет репетировать главную роль — Василия Семеныча Кузовкина — в сентиментальной комедии Ивана Тургенева «Нахлебник».

Как режиссер юбиляр поставил спектакли «Как боги» по пьесе Юрия Полякова, «Последняя жертва» по Островскому, сказки «Муха-цокотуха» и «Рукавичка», а в настоящее время репетирует на малой сцене веселую музыкальную постановку «Суперзаяц» по пьесе Ивана Чернышева, которую юные зрители увидят в мае.

«Коллектив театра поздравляет Василия Яковлевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, творческой энергии, новых ролей, удачных постановок и весеннего настроения!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры.