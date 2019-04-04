На фестивале «Золотая провинция» в Пензе, Кузнецке и Заречном покажут 23 спектакля Культура

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. 23 спектакля включено в программу восьмого международного театрального фестиваля «Золотая провинция», который пройдет в трех городах Пензенской области с 8 по 14 апреля.

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Площадками мероприятия станут учреждения культуры Кузнецка, областной драматический театр имени А.В. Луначарского, «Кукольный дом», а также ТЮЗы Пензы и Заречного.

Свои постановки представят 12 профессиональных театров из Пензы, Кургана, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга, коллективы из Германии и Грузии.

Официальное открытие фестиваля состоится 8 апреля на сцене пензенского областного драматического театра. В 19.00 московский драматический театр «Сфера» представит комедию Александра Вампилова «Старший сын» в постановке народного артиста России Александра Коршунова.

В рамках фестиваля «Золотая провинция» также пройдет конкурс моноспектаклей, и впервые будет реализован проект «Ночь в театре».

Выступления коллективов будет оценивать профессиональное жюри. Его почетным председателем станет художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.

Также в жюри войдут старший редактор журнала «Страстной бульвар», президент благотворительного фонда Олега Ефремова Анастасия Ефремова, художественный руководитель и главный режиссер московского театра «Сфера» Александр Коршунов и театральный критик Михаил Колкер, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.