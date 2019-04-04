В пензенской библиотеке открыта выставка книг о природе Культура

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Выставка книг, посвященных природе, открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она размещена на нескольких стеллажах в зале имени В.Г. Белинского в рамках международной акции по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям России и сопредельных стран «Марш парков – 2019».

В этом году она проводится под девизом: «Сохраним места обитания растений и животных!»

В экспозицию включена литература по экологии и охране природы, о растительном и животном мире России, заповедниках и национальных парках.

Можно ознакомиться с трудами государственного заповедника «Приволжская лесостепь» и красной книгой Пензенской области.

Выставка будет доступна до 15 апреля, сообщается на сайте учреждения культуры.