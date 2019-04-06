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В Пензе библиотекари из 11 городов поделятся опытом работы

17:42 | 06.04.2019 | Культура

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Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты из 11 городов России планируют приехать в Пензу на XII межрегиональную инновационную лабораторию «Библиотека — территория творчества».

В Пензе библиотекари из 11 городов поделятся опытом работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она будет организована на базе пензенской областной библиотеки для детей и юношества 10–11 апреля.

В частности, в программе заявлены выступления представителей библиотек Москвы, Тамбова, Самары, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саранска, Астрахани, Батайска Ростовской области, Новокузнецка и Красноярска.

Для профессионального обсуждения выбрано две темы: «Театр, книги и другие интерактивные формы работы по привлечению к чтению» и «Цифровизация общества. Библиотечный вектор развития».

Состоится обмен опытом, пройдут мастер-классы, будут выработаны стратегии эффективного продвижения чтения в условиях цифровой реальности.

Для участников будет организована культурная программа, включающая в себя посещение достопримечательностей Пензы и области, сообщается на сайте библиотеки.

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