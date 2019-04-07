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Последний зональный этап фестиваля «Открытый мир библиотек» пройдет в Кузнецке

09:10 | 07.04.2019 | Культура

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Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Последний из трех зональных этапов XIV книжного фестиваля «Открытый мир библиотек» пройдет в Кузнецке Пензенской области в предстоящую пятницу, 12 апреля.

Последний зональный этап фестиваля «Открытый мир библиотек» пройдет в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В связи с этим в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова вступила в завершающую стадию подготовка — дорабатывается программа, уточняются участники, проходят репетиции.

На предстоящем этапе библиотекари из близлежащих районов представят творческие проекты в рамках областного конкурса по продвижению чтения «Пенза литературная: равнение на классиков». Его победитель будет удостоен премии имени первого библиотекаря общественной библиотеки Н.А. Панова.

Старшеклассники примут участие в просветительской акции, посвященной 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, а младшие школьники посмотрят спектакль «Иван да Марья» по мотивам русских народных сказок в исполнении актеров творческой мастерской Натальи Арефьевой «Carpe diem».

Кроме того, для местных жителей пройдет концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Кузнецкого района.

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