В Наровчатском районе будет создан музей имени Александра Архангельского Культура

Наровчат, 10 апреля 2019. PenzaNews. Музей имени уроженца села Старое Тезиково, хорового дирижера, композитора, заслуженного артиста РСФСР Александра Архангельского будет открыт в Наровчатском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

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По итогам конкурса, проведенного в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–2022 годы», на его создание в порядке софинансирования будет выделено 900 тыс. рублей. Планируется, что это позволит увеличить туристический поток и трудоустроить троих человек.

Всего на конкурс по предоставлению субсидий было заявлено семь проектов из Наровчатского, Никольского, Мокшанского, Бессоновского и Нижнеломовского районов, а также Кузнецка.

Во время презентации авторы заявок должны были доказать их значимость и экономическую эффективность.