EN
14:10:58 Среда, 10 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Наровчатском районе будет создан музей имени Александра Архангельского

11:23 | 10.04.2019 | Культура

Печать

Наровчат, 10 апреля 2019. PenzaNews. Музей имени уроженца села Старое Тезиково, хорового дирижера, композитора, заслуженного артиста РСФСР Александра Архангельского будет открыт в Наровчатском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

В Наровчатском районе будет создан музей имени Александра Архангельского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам конкурса, проведенного в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–2022 годы», на его создание в порядке софинансирования будет выделено 900 тыс. рублей. Планируется, что это позволит увеличить туристический поток и трудоустроить троих человек.

Всего на конкурс по предоставлению субсидий было заявлено семь проектов из Наровчатского, Никольского, Мокшанского, Бессоновского и Нижнеломовского районов, а также Кузнецка.

Во время презентации авторы заявок должны были доказать их значимость и экономическую эффективность.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе рассмотрят возможность строительства канализации в Заре-1 по областной программе Пензенскую молодежь познакомят с тонкостями армейского быта
В 13 сельсоветах Мокшанского района выявлены нарушения в сфере обращения с ТКО В Пензе иномарка сбила пешехода
Ульяновская делегация ознакомилась с пензенским опытом сопровождения инвалидов Виктор Кувайцев дал поручения об уборке улиц Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама