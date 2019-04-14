EN
00:31:12 Понедельник, 15 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский ансамбль «Вензеля» отметит 85-летие на сцене филармонии

15:41 | 14.04.2019 | Культура

Печать

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Концерт в честь 85-летия хореографического ансамбля «Вензеля» состоится на сцене пензенской областной филармонии в предстоящий четверг, 18 апреля.

Пензенский ансамбль «Вензеля» отметит 85-летие на сцене филармонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Коллектив представит зрителям новую программу.

На сцене будут показаны обрядовые танцы, номера, основанные на этнографическом материале, лирические хороводы и кадрили.

Читайте также

Лариса Алексеева и Глеб Синцов награждены медалями «За созидание во благо Пензы»

Согласно данным, размещенным на сайте центра хореографического искусства Пензы, заслуженный коллектив народного творчества «Вензеля» был создан в 1934 году. В настоящее время он насчитывает в своем составе 40 танцоров в возрасте 17 до 30 лет.

В репертуаре ансамбля более 50 произведений. 37 из них представляют собой танцы разных областей России, в том числе Пензенской, Тамбовской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Астраханской и других. Есть как массовые постановки, в которых участвуют 16 и более танцоров, например, «Пензенская поулочная» или «Пляска донских казаков», так и групповые и дуэтные номера.

С 1983 года художественным руководителем ансамбля является заслуженный работник культуры России Лариса Алексеева.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе 21 апреля пройдет гала-концерт фестиваля «Перекресток надежд» Вступил в силу приговор двум бывшим чиновницам Сосновоборского района
В Пензе в рамках «Библионочи» пройдут встречи с поэтами и мастер-классы Пензенские приставы 26 апреля помогут жителям узнать о долгах
В Пензе вор украл из аптеки восемь тюбиков крема Виктор Кувайцев поблагодарил жителей Пензы, вышедших на субботник
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама