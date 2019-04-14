Пензенский ансамбль «Вензеля» отметит 85-летие на сцене филармонии Культура

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Концерт в честь 85-летия хореографического ансамбля «Вензеля» состоится на сцене пензенской областной филармонии в предстоящий четверг, 18 апреля.

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Коллектив представит зрителям новую программу.

На сцене будут показаны обрядовые танцы, номера, основанные на этнографическом материале, лирические хороводы и кадрили.

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Согласно данным, размещенным на сайте центра хореографического искусства Пензы, заслуженный коллектив народного творчества «Вензеля» был создан в 1934 году. В настоящее время он насчитывает в своем составе 40 танцоров в возрасте 17 до 30 лет.

В репертуаре ансамбля более 50 произведений. 37 из них представляют собой танцы разных областей России, в том числе Пензенской, Тамбовской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Астраханской и других. Есть как массовые постановки, в которых участвуют 16 и более танцоров, например, «Пензенская поулочная» или «Пляска донских казаков», так и групповые и дуэтные номера.

С 1983 года художественным руководителем ансамбля является заслуженный работник культуры России Лариса Алексеева.