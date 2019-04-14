В Пензе 21 апреля пройдет гала-концерт фестиваля «Перекресток надежд» Культура

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Гала-концерт XVI открытого городского фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Перекресток надежд» состоится в центре хореографического искусства Пензы в предстоящее воскресенье, 21 апреля.

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По данным мэрии, в 2019 году мероприятие объединило более 1 тыс. человек, выступающих в составе 43 коллективов Пензы, Пачелмского, Сердобского, Иссинского, Бековского районов и Заречного.

На фестивале были представлены танцы различных направлений — народные, классические, современные, эстрадные и спортивные бальные.

Согласно положению о конкурсе, выступления участников оценивались в четырех возрастных группах — среди артистов 7–9, 10–13, 14–18, 19 лет и старше. Каждый коллектив мог представить не более трех концертных номеров.