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Казаков предложил создать в пензенской колонии документальный театр

14:29 | 17.04.2019 | Культура

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Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, заслуженный артист России Сергей Казаков предложил создать документальный театр в исправительной колонии №1, где отбывают наказание мужчины, впервые приговоренные к лишению свободы.

Казаков предложил создать в пензенской колонии документальный театр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, заключенные поддержали идею, высказанную в ходе творческой встречи с худруком учреждения культуры.

Сергей Казаков также рассказал об истории театра, современных жанрах и поделился секретами актерского мастерства.

Комментируя итоги мероприятия, начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН Павел Стариков отметил, что такие встречи с известными творческими людьми нужны в первую очередь для того, чтобы осужденные смогли поверить в себя и увлечься искусством.

Он добавил, что в течение года в исправительных учреждениях региона пройдет несколько подобных мероприятий и мастер-классов, в которых примут участие артисты.

Документальный театр — это вид театрального представления, основанного не на вымысле, а на реальном факте, например, документе или диалоге.

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