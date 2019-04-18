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В Заречном на средства гранта будет создана новая экспозиция музея

10:08 | 18.04.2019 | Культура

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Заречный, 18 апреля 2019. PenzaNews. Проект «Конец прекрасной эпохи», предполагающий создание новой экспозиции в музейно-выставочном центре Заречного Пензенской области, удостоен гранта в размере 1,5 млн. рублей по итогам конкурса «Гений места. Новое краеведение» Российского фонда культуры.

В Заречном на средства гранта будет создана новая экспозиция музея. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сотрудники учреждения намерены отразить в новой выставке заново осмысленную городскую историю и современность, используя биографии и воспоминания местных жителей.

Ожидается, что в фокусе внимания окажутся истории конкретных людей и семей.

Проект должен быть реализован в течение 2019 года, сообщает управление общественных связей Заречного.

Целью конкурса «Гений места. Новое краеведение» является поддержка музейной деятельности по изучению, сохранению и интерпретации локальной истории России XX века.

Он ежегодно объявляется для группы регионов страны, перечень которых отвечает приоритетам стратегии Российского фонда культуры.

В 2019 году конкурс проводился для музеев, расположенных на территории Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской областей, Калмыкии, Мордовии, Чувашии, Татарстана и Марий Эл.

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