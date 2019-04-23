Арина Титова из Пензы стала победительницей Дельфийских игр Культура

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Воспитанница пензенской детской музыкальной школы имени В.П. Чеха Арина Титова удостоена золотой медали XVIII Дельфийских игр в Ростове-на-Дону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Солистка, которая занимается под руководством преподавателя Ирины Салмовой, одержала победу в номинации «Эстрадный вокал».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, регион на Дельфийских играх представляют также студия современной хореографии «Вишневый сад» центра культуры и досуга Пензы, фольклорный ансамбль «Летечко» школы искусств Заречного и художник Дмитрий Лисушкин.

Кроме того, Анастасия Горюткина и Анастасия Легошина выступают в категории «Народное пение». Андрей Усков играет на фортепиано, Илья Захаров — на аккордеоне.

XVIII Дельфийские игры проходят в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля. В них принимают участие почти 2,5 тыс. человек из всех субъектов федерации.

Тематика творческих состязаний связана с Годом театра в России, Десятилетием детства, Годом народного творчества в Ростовской области и юбилеем Великой Победы, который будет отмечаться в 2020 году.