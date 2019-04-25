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В Кузнецке открыта выставка репродукций известных картин

08:54 | 25.04.2019 | Культура

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Кузнецк, 25 апреля 2019. PenzaNews. Выставка репродукций «Малая пинакотека» открыта в рамках сотрудничества с картинной галереей имени К.А. Савицкого в музейно-выставочном центре Кузнецка Пензенской области в минувшую среду, 24 апреля.

В Кузнецке открыта выставка репродукций известных картин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе торжественной церемонии директор галереи Кирилл Застрожный отметил, что это уже второй проект учреждения в Кузнецке — ранее в музыкальном училище был открыт филиал музея одной картины.

«Хотелось бы отметить, что большинства представленных на этой выставке работ нет даже в фондах ведущих музеев мира, так как они находятся в частных коллекциях. Вы можете увидеть их художественные копии, написанные лучшими художниками-копиистами», — добавил он.

В свою очередь мэр Сергей Златогорский назвал Кузнецк городом с богатыми культурными традициями.

«Совершенно уверен, что такие мероприятия очень важны и полезны, потому что наши дети должны расти на лучших примерах мировой культуры. Благодарю Вас за сотрудничество и надеюсь, что таких проектов со временем будет становиться больше», — сказал он, обращаясь к Кириллу Застрожному.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на выставке размещены 27 репродукций полотен великих художников с XV–XIX веков.

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