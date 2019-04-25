В Пензе откроют выставку, посвященную Василию Бочкареву Культура

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Выставка, посвященная памяти бывшего главы региона Василия Бочкарева, скончавшегося 22 июня 2016 года, будет открыта в губернаторском доме Пензы в понедельник, 29 апреля — в день, когда ему исполнилось бы 70 лет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Экспозиция, включающая в себя более 200 предметов, займет площадь около 100 кв. метров. На ней, в частности, будет представлено три живописных портрета бывшего губернатора. Это работы пензенских художников Юрия Карасева и Алексея Шалаева, а также полотно неизвестного автора, где Василий Бочкарев изображен в молодости.

Кроме того, будет размещено более 70 снимков пензенского фотографа Александра Назарова, которые, как ожидается, должны показать личность бывшего губернатора, руководившего областью более 17 лет, с неожиданной стороны.

Биография

Бочкарев Василий Кузьмич

Помимо этого, будет представлено более 40 фотографий из семейного архива, на которых запечатлены студенческие годы Василия Бочкарева, и снимки 1980–1990 годов, а также грамоты, дипломы, государственные и региональные награды.

Из музея спорта для экспонирования будет доставлен спортивный мотоцикл, макет дворца спорта «Буртасы» и фотографии, связанные с историей пензенского мотоспорта, которым увлекался бывший руководитель области.

Дополнением экспозиции станут сувениры, подаренные Василию Бочкареву. Среди них — две бронзовые скульптуры, где он представлен в образе римского легионера и байкера, а также большая матрешка с его изображением, сообщает пресс-служба облправительства.