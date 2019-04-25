Накануне фестиваля «Jazz May» артисты выступят в баре и арт-клубе Культура

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Как минимум два выступления артистов состоятся в бар и арт-клубе накануне IX международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», который состоится в Пензе 17–19 мая. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

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«Заведения общепита, клубы охотно к джазовому движению сейчас пытаются примкнуть — по крайней мере, в фестивальные дни. Будет как минимум два концерта, которые представляют собой препати фестиваля. Накануне открытия фестиваля, 16 мая, концерт группы «Мариванна» с двумя сильнейшими московскими музыкантами в составе пройдет в клубе «Ламповая голова», а в «Bar 60» пройдет концерт группы «Shoo», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю, которая состоялась в областной филармонии в четверг, 25 апреля.

Олег Рубцов отметил, что выступление группы «Shoo» станет одним из главных событий открытой площадки музыкального мероприятия.

«Очень популярная на данный момент московская группа, которая тоже с некими реверансами в сторону этнической музыки работает в жанре современного джаза и соула», — добавил он.