На пензенский фестиваль рукоделия «Канитель» приедут более 1,5 тыс. мастеров Культура

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Свыше 1,5 тыс. мастеров из более чем 100 городов России станут участниками V международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», который пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области с 14 по 16 июня. Об этом сообщила организатор мероприятия Людмила Тимакова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что первый фестиваль в 2015 году был не настолько масштабным.

Людмила Тимакова отметила, что наряду с числом участников значительно расширена география — ожидаются гости из Красноярска, Мурманска, Архангельска, Челябинской области, других регионов России, а также Казахстана и Узбекистана.

«Впервые в этом году — не только в Пензе, но и вообще в России — фестиваль такого масштаба и такой тематики стал инклюзивным. Для нас это важно, потому что я являюсь руководителем инклюзивного проекта», — сказала организатор «Канители».

Она пояснила, что будет развернут большой дискуссионный шатер, в котором люди с ограниченными возможностями здоровья, добившиеся успеха в жизни, поделятся своим опытом.

Людмила Тимакова выразила надежду на то, что рассказанные ими истории вдохновят пензенских активистов, в результате в регионе будут реализованы новые интересные проекты.

V международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» объединит в Пензенской области работу ремесленной ярмарки, музыкальных сцен и тематических аттракционов.

Символом мероприятия выбрана птица счастья, а его название происходит от традиционного для региона ремесла — золотного шитья канителью.

По задумке организаторов, фестиваль призван помочь осмыслить значение народных ремесел в современной жизни, а также выступить площадкой для обмена опытом мастеров из разных регионов и стран.