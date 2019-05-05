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В Пензе пройдет фестиваль, посвященный Булату Окуджаве

15:13 | 05.05.2019 | Культура

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Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. Открытый городской фестиваль «Пока земля еще вертится», посвященный 95-летию со дня рождения поэта, барда, прозаика, сценариста и композитора Булата Окуджавы состоится в киноконцертном зале «Октябрь» в Пензе в пятницу, 17 мая.

В Пензе пройдет фестиваль, посвященный Булату Окуджаве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предусмотрены семь номинаций, в которых смогут выступить солисты, дуэты и коллективы, исполняющие песни или стихи Булата Окуджавы, выступающие с театрализованным представлением его произведений. Также свое творчество смогут продемонстрировать авторы, в том числе песен, посвященных поэту.

К участию приглашаются все желающие жители Пензы и области в возрасте от 6 лет — самодеятельные авторы, композиторы, исполнители, ансамбли и поэты.

Выступление конкурсанта в каждой из номинации должно занимать не более 5 минут.

Согласно положению о фестивале, заявки принимаются до 15 мая.

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