В новом корпусе областной библиотеки представлены документы из музея книги военных лет Культура

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Документы из музея книги военных лет, постоянная экспозиция которого действует в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, представлены на выставке, организованной в новом корпусе учреждения ко Дню Победы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также посетители могут увидеть книги, в том числе пензенского издательства «Сталинское знамя». Представлены издания для детей, журнал «Вожатый» и альбом «Отомстим!»

Особый интерес представляет рассказ о самоотверженной работе сотрудников библиотеки в годы войны, о чем свидетельствуют записи в книге приказов того времени.

Как сообщается на сайте учреждения, всего коллекция музея книги военных лет насчитывает более 2 тыс. экземпляров. Это периодические издания, детская, краеведческая и разноотраслевая литература, изданная в годы Великой Отечественной войны.