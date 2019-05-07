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В новом корпусе областной библиотеки представлены документы из музея книги военных лет

16:18 | 07.05.2019 | Культура

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Документы из музея книги военных лет, постоянная экспозиция которого действует в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, представлены на выставке, организованной в новом корпусе учреждения ко Дню Победы.

В новом корпусе областной библиотеки представлены документы из музея книги военных лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также посетители могут увидеть книги, в том числе пензенского издательства «Сталинское знамя». Представлены издания для детей, журнал «Вожатый» и альбом «Отомстим!»

Особый интерес представляет рассказ о самоотверженной работе сотрудников библиотеки в годы войны, о чем свидетельствуют записи в книге приказов того времени.

Как сообщается на сайте учреждения, всего коллекция музея книги военных лет насчитывает более 2 тыс. экземпляров. Это периодические издания, детская, краеведческая и разноотраслевая литература, изданная в годы Великой Отечественной войны.

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