В Пензе дан старт летнему фестивалю «Музыка – улицам города» Культура

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Ежегодный летний фестиваль «Музыка – улицам города» стартовал в Пензе во вторник, 7 мая.

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Первое мероприятие в его рамках состоялось в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской.

Фестиваль открыл муниципальный духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Анатолия Набережного.

В преддверии Дня Победы музыканты исполнили мелодии на военную тематику.

После этого профессиональные музыканты уступили место юным талантам.

Программу уличного концерта продолжило выступление фольклорного ансамбля «Веснушка» детской школы искусств «Квинта», который представил русскую народную песню «Как на нашей речке».

Планируется, что музыка будет звучать в центре города и в предстоящую среду, 8 мая.