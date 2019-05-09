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В Пензе 14 мая состоится театральный фестиваль, посвященный Мейерхольду

10:19 | 09.05.2019 | Культура

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Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Детский фестиваль театрального творчества «Сурская весна», посвященный 145-летию со дня рождения театрального режиссера, педагога и актера Всеволода Мейерхольда, состоится в Пензе во вторник, 14 мая.

В Пензе 14 мая состоится театральный фестиваль, посвященный Мейерхольду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В школах и детских садах города свои спектакли покажут коллективы из разных районов региона.

Так, театр «Аполлон» из Нижнеломовского района представит постановку «Оскар. Письма», студия «Алые паруса» из Сердобска — «Книгу сказок», коллектив «Амплуа» школы №8 Кузнецка — «Веселого Роджера», театр кукол «Тутти-Фрутти» станции юных техников №1 Пензы — «Зимнюю сказку».

Во дворце детского и юношеского творчества театральный коллектив «Маски» средней школы №1 Беково покажет старшеклассникам спектакль «Все лето в один день».

На фестивале будут определены лучшие театральные коллективы и актерские работы в пяти номинациях: «Детские театральные коллективы образовательных организаций муниципальных районов», «Детские театральные коллективы образовательных организаций городских округов», «Кукольные театры», «Дебют» и «Актерская работа», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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