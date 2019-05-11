Символ всероссийского театрального марафона будет передан Пензе 22 мая Культура

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Символ всероссийского театрального марафона, стартовавшего во Владивостоке в январе 2019 года, будет передан Пензе в торжественной обстановке в среду, 22 мая.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, он представляет собой изящную статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы 85 субъектов РФ.

Церемония передачи символа марафона одновременно станет началом трехдневных гастролей театра из Чувашии на пензенской сцене.

После этого статуэтка вместе с артистами пензенского драматического театра отправится в Саратов. Там местной публике будут представлены спектакли «Приключения Бонифация», «Ромео и Джульетта», а также «Хорошая».