Темой акции «Ночь музеев» в пензенских «Тарханах» станет мода XIX века Культура

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Мода первой половины XIX века станет темой акции «Ночь музеев» в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в Белинском районе Пензенской области.

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18 мая для гостей учреждения культуры будет подготовлена особая программа. Сотрудники музея в бальном зале устроят интерактивное представление «Показ дворянской моды XIX века», а в административном здании проведут мастер-класс «Модный силуэт», на котором предложат посетителям изготовить открытки.

Также можно будет совершить экскурсию по барскому дому и принять участие в викторине «Загадки ключницы Дарьи».

Кроме того, в дальнем саду будет организована фотозона, сообщается на сайте музея.