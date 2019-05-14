По итогам театрального фестиваля пять пензенских коллективов получили по 200 тыс. рублей Культура

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Пять коллективов, победивших в своих номинациях на детском фестивале театрального творчества «Сурская весна», получили сертификаты на оборудование на сумму 200 тыс. рублей каждый.

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Итоги фестиваля, посвященного 145-летию со дня рождения В.Э. Мейерхольда, подведены в Пензе во вторник, 14 мая.

В номинации «Дебют» для начинающих театральных коллективов лучшим стало объединение «Маски» средней школы №1 поселка Беково, где дети занимаются под руководством Натальи Аравиной.

Среди студий при образовательных организациях районов отличился театр «Аполлон» центра детского творчества Нижнеломовского района, который возглавляет Елена Гришаева.

В аналогичной номинации среди городских округов жюри поощрило детский коллектив «Зеркальце» дворца детского и юношеского творчества Пензы, которым руководит Светлана Лисач, и театр «Амплуа» из средней школы №8 Кузнецка, где с детьми занимается Елена Талаева.

Среди кукольных театров победил образцовый коллектив «Тутти-Фрутти» станции юных техников №1 Пензы. Его возглавляет Елена Турукина.

Кроме того, итоги были подведены в номинации «Актерская работа» в возрастной группе от 8 до 11 лет. Лучшим признан учащийся средней школы №1 Колышлея Дмитрий Казаков, который занимается под руководством Людмилы Шапошниковой.

Специальными дипломами оргкомитета фестиваля отмечено шесть актерских работ и семь коллективов, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.