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По итогам театрального фестиваля пять пензенских коллективов получили по 200 тыс. рублей

17:37 | 14.05.2019 | Культура

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Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Пять коллективов, победивших в своих номинациях на детском фестивале театрального творчества «Сурская весна», получили сертификаты на оборудование на сумму 200 тыс. рублей каждый.

По итогам театрального фестиваля пять пензенских коллективов получили по 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Итоги фестиваля, посвященного 145-летию со дня рождения В.Э. Мейерхольда, подведены в Пензе во вторник, 14 мая.

В номинации «Дебют» для начинающих театральных коллективов лучшим стало объединение «Маски» средней школы №1 поселка Беково, где дети занимаются под руководством Натальи Аравиной.

Среди студий при образовательных организациях районов отличился театр «Аполлон» центра детского творчества Нижнеломовского района, который возглавляет Елена Гришаева.

В аналогичной номинации среди городских округов жюри поощрило детский коллектив «Зеркальце» дворца детского и юношеского творчества Пензы, которым руководит Светлана Лисач, и театр «Амплуа» из средней школы №8 Кузнецка, где с детьми занимается Елена Талаева.

Среди кукольных театров победил образцовый коллектив «Тутти-Фрутти» станции юных техников №1 Пензы. Его возглавляет Елена Турукина.

Кроме того, итоги были подведены в номинации «Актерская работа» в возрастной группе от 8 до 11 лет. Лучшим признан учащийся средней школы №1 Колышлея Дмитрий Казаков, который занимается под руководством Людмилы Шапошниковой.

Специальными дипломами оргкомитета фестиваля отмечено шесть актерских работ и семь коллективов, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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