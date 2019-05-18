В Пензе пройдет съезд Союза российских писателей Культура

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. VI отчетно-выборный съезд общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» пройдет на базе санатория имени В.В. Володарского в Пензе в предстоящий четверг, 23 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в городском управлении культуры.

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В ведомстве пояснили, что накануне этого мероприятия в Пензенском государственном университете состоится встреча с представителями журнала «Нева», в которой также примут участие специалисты государственного музея А.С. Пушкина.

«24 мая участников съезда ждут в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». На финальный день [25 мая] запланирована встреча в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Участниками мероприятия станут пензенский поэты и их коллеги из разных городов нашей страны», — отметили в управлении, уточнив, что, как ожидается, Пензу посетят более 70 литераторов.

Комментируя предстоящее событие, начальник городского управления культуры Вера Фейгина подчеркнула, что это не просто административно-плановое мероприятие, которое проходит закрыто и незаметно.

«Съезд — это возможность общения с выдающимися писателями современности, это множество творческих открытий, это обмен опытом, это интерактивные площадки и образование», — сказала она.