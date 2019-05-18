EN
20:42:37 Суббота, 18 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Встреча журналистов с Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ. Сочи, 16 мая 2019 г.

В Пензе пройдет съезд Союза российских писателей

18:44 | 18.05.2019 | Культура

Печать

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. VI отчетно-выборный съезд общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» пройдет на базе санатория имени В.В. Володарского в Пензе в предстоящий четверг, 23 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в городском управлении культуры.

В Пензе пройдет съезд Союза российских писателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что накануне этого мероприятия в Пензенском государственном университете состоится встреча с представителями журнала «Нева», в которой также примут участие специалисты государственного музея А.С. Пушкина.

«24 мая участников съезда ждут в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». На финальный день [25 мая] запланирована встреча в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Участниками мероприятия станут пензенский поэты и их коллеги из разных городов нашей страны», — отметили в управлении, уточнив, что, как ожидается, Пензу посетят более 70 литераторов.

Комментируя предстоящее событие, начальник городского управления культуры Вера Фейгина подчеркнула, что это не просто административно-плановое мероприятие, которое проходит закрыто и незаметно.

«Съезд — это возможность общения с выдающимися писателями современности, это множество творческих открытий, это обмен опытом, это интерактивные площадки и образование», — сказала она.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе выясняют обстоятельства тройного ДТП на проспекте Победы В Пензе подрядчик приступил к работам на путепроводе в районе улицы Толстого
Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу крема из аптеки В Пензе снесут двухэтажный дом у реки
Земельный участок на улице Рылеева в Пензе предложат под многоэтажное строительство В Пензе установлена личность грабителя, отобравшего деньги у прохожего
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама