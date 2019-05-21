В Пензе рассчитывают получить 1 млн. рублей на воссоздание колес разных веков Культура

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Пензенский проект «История колеса», предполагающий создание мастерской исторической реплики, вошел в число 20 финалистов III конкурса московского фестиваля «Времена и эпохи». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Высокую оценку жюри также получили проекты, предполагающие создание театральной таверны-пекарни, онлайн-путеводителя по тканям XVI–XVII веков, реконструкцию военно-полевой хирургии наполеоновской армии, воссоздания орудия полевой артиллерии русской армии первой половины XVIII века, восстановление ретропоезда торфоразработок и другие.

Финалисты, отобранные по итогам рассмотрения 214 заявок, представят свои проекты 15–16 июня на выставке фестиваля на площади Революции в Москве. По итогам личного общения с конкурсантами эксперты выберут девять лучших проектов, авторы которых получат по 1 млн. рублей на их реализацию.

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель пензенского проекта, основатель военно-исторического клуба «Засека» Андрей Купченков, проект призван изменить ситуацию, когда при реконструкции и даже в документальных и художественных фильмах используются декоративные или не соответствующие эпохе колеса и транспорт.

«Наш самый главный конек в том, что оттачиваются технологии, а потом все перекладывается в виде мастер-классов, чтобы люди увидели это вживую — в костюмах и инструментами теми же или схожими, технологиями, которыми именно в это время обладали», — пояснил собеседник агентства.

По словам Андрея Купченкова, он ознакомился другими проектами, прошедшими в финал, и считает, что пензенский достоин поддержки.

«Будем стараться. Я считаю, что это очень важная часть, потому что, например, судостроение и корабли хорошо освещены и за рубежом, и у нас в стране, а такая важная часть, как колесный транспорт, нет», — отметил он.

Согласно описанию проекта, в случае победы денежные будут направлены на создание материальной базы мастерской, оснащение ее современными и аутентичными станками, инструментами для производства колес, а также на освоение технологий за период от Бронзового века до наших дней. Планируется проведение выездных мастер-классов с демонстрацией этапов сборки.

Предполагается в числе первых воссоздать три разновидности колес разных эпох. Первые — для колесницы синташтинской культуры. Их смогут увидеть гости фестиваля «Пламя Аркаима» в Челябинской области и «Desht-Thor» в Казахстане.

Колеса половецкой повозки намечено сделать для показа на фестивалях «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» под Пензой и «Поле Куликово» в Тульской области.

Для мероприятий, воссоздающих более поздний период, изготовят колеса для сороковой пищали. С ними смогут ознакомиться посетители фестивалей исторической реконструкции «Битва при Молодях» рядом с Чеховом и «Ратное дело» в Самарской области.