Тимати прокомментировал прекращение сотрудничества Егора Крида и Black Star Культура

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Основатель и соучредитель группы компаний Black Star Тимати прокомментировал прекращение сотрудничества уроженца Пензы Егора Булаткина, который более известен под сценическим псевдонимом Егор Крид, и музыкального лейбла Black Star.

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«Сегодняшним днем хотелось бы подытожить бесконечный поток каких-то сплетен, слухов, фальшивой информации в прессе о покупке Борисом Романовичем Ротенбергом товарного знака «Егор Крид» и вообще об участии этого человека в этом контракте. К большому моему, наверное, сожалению, его в этой сделке не было, в принципе, и нет», — пояснил Тимати в видеоролике , опубликованном в своем Instagram.

Он подчеркнул, что Black Star и музыкант «разошлись полюбовно, мирно, тихо».

«С Егором мы разошлись полюбовно, подписали конфиденциальное соглашение о нашем расходе. Сегодняшним днем Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом», — сказал Тимати.

По его словам, стороны не собираются продолжать сотрудничество.

Комментируя муссируемые в интернет-пространстве сведения о якобы состоявшейся покупке неким лицом товарного знака «Егор Крид», Тимати призвал прекратить распространять фальшивую информацию.

«Егор Крид — свободный агент, занимается своими делами, Black Star занимается своими делами. Всем спасибо», — резюмировал он.