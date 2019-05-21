В Пензенской области намечено создать 10 модельных библиотек Культура

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Десять модельных библиотек нового типа планируется создать в Пензенской области в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Члены рабочей группы по реализации соответствующего проекта на территории области рассмотрели заявки от учреждений, которые намерены претендовать на федеральные гранты. Предполагается, что в числе участников отбора будут межпоселенческие и сельские библиотеки.

Под модельной понимается образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием и использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Национальный проект «Культура» запущен в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В нацпроект включены три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Пензенская область принимает участие в каждом из них.

Куратором национального проекта является вице-премьер Ольга Голодец, руководителем — министр культуры России Владимир Мединский.