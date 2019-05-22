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Пензенская библиотека представила редкие издания на выставке в честь Екатерины II

16:46 | 22.05.2019 | Культура

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Книжная выставка «Северная Семирамида», посвященная 290-летию со дня рождения Екатерины II Великой, открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 22 мая.

Пензенская библиотека представила редкие издания на выставке в честь Екатерины II

Фото: Liblermont.ru

В ходе церемонии открытия ученый секретарь учреждения Дмитрий Мурашов отметил, что императрица являлась для современников живым символом величия, могущества и процветания государства.

Он напомнил, что в эпоху Екатерины II была создана система среднего образования, проведена первая вакцинация от оспы, присоединены Азов, Керчь, Крым, Кубань, а также часть Белоруссии, Польши, Литвы и западная часть Волыни.

Как сообщается на сайте областной библиотеки, на выставке «Северная Семирамида» представлены уникальные книги из центра редких документов и книжных памятников, в том числе сочинения и записки самой Екатерины Великой, изданные в XIX и начале XX веков. Часть книг посвящена биографии и личной жизни Екатерины II. Экспозиция содержит также материалы о государственной и общественной деятельности императрицы.

Особый интерес представляет издание «Иллюстрированная история Екатерины II» выдающегося русского историка, профессора Александра Брикнера, впервые вышедшее в свет в 1883 году.

Кроме того, презентованы электронные ресурсы президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, региональный центр доступа к которым находится в учреждении. В их числе оцифрованный труд «Екатерина Великая: личность и эпоха».

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