В Пензе открыт съезд Союза российских писателей Культура

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. VI отчетно-выборный съезд общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» начал свою работу в Пензе на базе санатория имени В.В. Володарского в четверг, 23 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе торжественной части мероприятия глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пожелал участникам плодотворной и конструктивной работы.

«Пензенская земля богата талантами. Лермонтов, Куприн, Ключевский, Белинский — множество великих имен российской истории связаны с Пензой. Мы рады, что и вы увезете частицу любви к нашему городу в своем сердце», — сказал мэр.

Затем он вручил благодарность первому секретарю правления союза Светлане Василенко за плодотворную творческую работу, активную общественную деятельность в сфере культуры и популяризацию современной русской литературы.

В пятницу, 24 мая, съезд будет проходить в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе. 25-го числа в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоится встреча, которая завершит программу.