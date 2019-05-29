В Пензу приедут на гастроли кукольные театры, удостоенные премии «Золотая маска» Культура

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Три кукольных театра из Санкт-Петербурга, удостоенных национальной премии «Золотая маска», покажут свои спектакли в Пензе в июне.

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1 июня откроет гастроли театр «Karlsson Haus». Артисты покажут спектакль «Вероятно, чаепитие состоится» по мотивам произведений Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Представление подразумевают участие юных зрителей в действии.

Театр кукол «Бродячая собачка» 15 июня исполнит «Гадкого утенка» Ганса Христиана Андерсена. Это одна из старейших работ творческой труппы — впервые она была представлена в 2005 году. Особенностью действа является то, что за 40 минут на сцене не будет произнесено ни одного слова.

Завершит программу гастролей 21 июня театр «Кукольный формат» спектаклем «Птифуры». В нем рассказаны забавные или грустные истории с бабушками и дедушками, которым редко удается спрятать свое одиночество.

Все спектакли пройдут на сцене пензенского областного театра «Кукольный дом», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.