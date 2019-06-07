Марину Девятову, Сергея Маховикова и Варвару ждут в числе гостей в «Тарханах» 6 июля Культура

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Актер Сергей Маховиков и известные российские певицы Марина Девятова и Варвара, как ожидается, примут участие в 48-м всероссийском лермонтовском празднике, который пройдет в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области 6 июля.

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Гостями праздника также станут сценарист и актер Николай Рингбург, солист пензенской филармонии Сергей Князев. В качестве ведущего выступит заслуженный артист России Сергей Казаков.

Девизом праздника станут слова Михаила Лермонтова: «До сих пор я жил для литературной карьеры, [...] и вот теперь я — воин».

По традиции торжество начнется с возложения цветов на могилу поэта. Затем состоится творческая встреча с писателями и артистами в Зеленом театре, где будет вручена лермонтовская премия. После этого выступит ансамбль этнической музыки «Миряне».

Кроме того, во время праздника будет доступен осмотр экспозиций музея. Также посетители смогут приобрести товары на выставке народных ремесел, научиться изготовлению кивера из бумаги, работе на гончарном круге, попробовать солдатскую кашу, понаблюдать за реконструкцией сцены из военной жизни, выступлением ансамбля «Казачья застава» и оркестра.

Стоимость билетов варьируется от 345 рублей для взрослых до 115 — для детей-сирот и членов малообеспеченных семей. Герои СССР, России и социалистического труда, участники и инвалиды Великой отечественной войны, члены всех творческих союзов смогут посетить мероприятие бесплатно, сообщается на сайте заповедника.